2019/10/09 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الادعاء العام، بمهام تفتيشية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والدوائر القانونية.

وذكر بيان رسمي للمجلس أن زيدان عقد اجتماعا ضم رئيس وأعضاء الادعاء العام العاملين في مقر رئاسة الادعاء العام مبينا ان المجتمعين ناقشوا البدء بتشخيص حالات مخالفة القانون والتعليمات ان وجدت وعرضها على محاكم التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة، لافتا إلى ان هذا الاجتماع جاء على اثر صدور قرار مجلس النواب بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

وأكد البيان ان القضاء لم ولن يخشى في الحق لومة لائم بدليل مجابهته الإرهاب بشجاعة رغم وحشية الإرهابيين، لذا لا يخشى من مجابهة الفاسدين والمجرمين لكن وفق الأدلة والبراهين التي يستلزمها القانون.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان: مجلس القضاء الأعلى يكلّف الادعاء العام بمهام تفتيشية في الوزارات بالتنسيق مع النزاهة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان: مجلس القضاء الأعلى يكلّف الادعاء العام بمهام تفتيشية في الوزارات بالتنسيق مع النزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).