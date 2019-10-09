على خطى الكهرباء والماء.. الحكومة تحرم العراقيين من الانترنت وتحدده بمواعيد ثابتة

2019/10/09 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قررت الحكومة الاتحادية، رفع الحظر عن خدمة الانترنت في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق في ساعات الدوام الرسمي فقط .واطلقت وزارة الاتصالات الانترنت في تمام الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر يوم امس الثلاثاء، وهو الامر الذي تكرر اليوم الاربعاء.وكانت الحكومة العراقية قد حظرت شبكة الانترنت خلال الايام […]

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