2019/10/09 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس اركان الجيش الفريق الركن الأول عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يارالله، اليوم الثلاثاء، الى محافظة المثنى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة يصلان الى محافظة المثنى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة يصلان الى محافظة المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).