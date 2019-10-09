الحشد الشعبي يعثر على كدس اعتدة ثقيلة جنوب غرب بحيرة حمرين

2019/10/09 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عثرت قوة من اللواء ٢٤ من قيادة عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، على كدس اعتدة ثقيلة في جنوب غرب بحيرة حمرين.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بحسب معلومات استخبارية دقيقة انطلقنا نحو الهدف وتم العثور على كدس اعتدة يعود لداعش الارهابي ضم اكثر من مئة قنبرة هاون من عيارات مختلفة مخبأ تحت الارض".

واضاف ان "القوات استطاعت اخراج جميع القنابر وجرى تفتيش المناطق المحيطة بشكل دقيق".

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