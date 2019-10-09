المؤشر نيكي يهبط وأحدث توترات صينية أمريكية تضر بمعنويات المستثمرين

2019/10/09 | 10:46

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رويترز- انخفضت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتضعف آمال التوصل لاتفاق خلال مفاوضات التجارة رفيعة المستوى هذا الأسبوع وتضر بمعنويات المستثمرين.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 0.61 في المئة ليصل إلى 21456.38 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.30 في المئة مسجلا 1581.70 نقطة بالرغم من أن المؤشرين قلصا خسائر مبكرة وفاق عدد الأسهم الرابحة تلك التي انخفضت.

وفرضت واشنطن قيودا على إصدار تأشيرات السفر لبعض المسؤولين الصينيين بسبب معاملة الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ ونددت بكين بذلك ووصفته بأنه تدخل في شؤونها الداخلية.

وألقى القرار الأمريكي بظلاله علي محادثات التجارة رفيعة المستوى التي تجري يومي الخميس والجمعة في العاصمة الأمريكية.

وقادت أسهم التكنولوجيا التي تتأثر بالنمو الاتجاه النزولي لبورصة طوكيو وفقد سهم فانوك لصناعة أجهزة الروبوت 1.6 في المئة وكينس 1.2 في المئة.

وكانت الأسهم التي لها صلة بالرقائق الأكثر تضررا وفقد سهم سومكو 3.4 في المئة وأدفانتست 2.4 بالمئة.

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