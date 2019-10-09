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الإحصاء يؤشر ازدياد عدد الفنادق ومجمعات الايواء في العراق


الإحصاء يؤشر ازدياد عدد الفنادق ومجمعات الايواء في العراق
2019/10/09 | 10:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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