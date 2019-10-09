معهد البترول الأميركي: ارتفاع مخزونات الخام 4.1 مليون برميل الأسبوع الماضي

2019/10/09 | 10:48

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي، بينما انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.

وزاد مخزون الخام 4.1 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر تشرين الأول إلى 422 مليون برميل، بينما توقع المحللون زيادته 1.4 مليون برميل، وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.2 مليون برميل، حسبما ذكر المعهد.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 71 ألف برميل يوميا.

هذا وتراجعت مخزونات البنزين 5.9 مليون برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 257 ألف برميل.

وبحسب بيانات معهد البترول، انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، أربعة ملايين برميل مقارنة مع توقعات أن تهبط 2.1 مليون برميل.

كما وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 381 ألف برميل يوميا إلى 6.4 مليون برميل يوميا.

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