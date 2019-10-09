صندوق النقد الدولي: نمو الاقتصاد العالمي هذا العام هو الأضعف منذ بدء العقد الحالي

2019/10/09 | 10:48

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا إن نمو الاقتصاد العالمي هذا العام هو الأضعف منذ بدء العقد الحالي بسبب استمرار النزاعات التجارية، مضيفة أن الحرب التجارية بين أميركا والصين ستكلف النمو العالمي نحو700 مليار دولار بحلول

2020.

كما قالت إنه من الممكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.8% بحلول 2020 وأشارت جيورجيفا إلى أن الصندوق سيخفض الأسبوع المقبل تنبؤاته الرسمية للاقتصاد العالمي لعامي 2019 و 2020 موضحة أن الصندوق يتوقع هذا العام

نموا اقتصاديا أبطأ في 90% من العالم.

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