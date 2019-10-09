إنهاء حالة الإنذار لقطعات الجيش في بغداد والمحافظات

2019/10/09 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقالت مصادر أمنية لمراسل “كلكامش برس” إن “وزارة الدفاع قررت إنهاء حالة الإنذار (ج) لقطعات الجيش ،نظرا لاستقرار الوضع الأمني في جميع المحافظات.

ويأتي قرار إنهاء حالة الإنذار على الرغم من استمرار الاحتجاجات الشعبية، فقد شهدت بغداد، ليلة أمس احتجاجات شعبية في مدينة الصدر وساحة عدن والشعلة، مع قطع خدمة الإنترنت مجددا في العاصمة ومحافظات الجنوب، التي تمت إعادتها صباح اليوم الأربعاء، لكن الخدمة ما زالت ضعيفة ومتقطعة، إضافة إلى حظر أغلب مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

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