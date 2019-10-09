صالح يؤكد لشيوخ ووجهاء مدينة الصدر المضي بالاصلاحات

2019/10/09 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد رئيس الجمهورية برهم صالح، إن العراقيين عازمون على المضي قدماً في مشروع بناء الدولة ، واجراء إصلاحات ضرورية تؤمن لهم الحياة الحرة الكريمة .

واوضح خلال استقباله، امس الثلاثاء عدداً من شيوخ العشائر والوجهاء، في قصر السلام ببغداد، أن ” التظاهر حق مكفول لكل مواطن شريطة ان يكون سلمياً وبدون اراقة دماء المواطنين والقوات الامنية او التجاوز على الممتلكات العامة”.



مبيناً :” ان “رئاسة الجمهورية ستدعم تعويض المتضررين و محاسبة المجرمين والخارجين عن القانون ممن اطلقوا الرصاص على المتظاهرين”.

وشدد على ضرورة اجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين اداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها لتوفير الخدمات وتشغيل العاطلين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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