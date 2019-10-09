2019/10/09 | 10:54
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: لاعبو منتخب عربي يسرقون أحذية رياضية بقيمة خيالية! ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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