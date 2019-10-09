التميمي يؤكد ضرورة الاسراع بتقديم المتورطين باستهداف المتظاهرين والاجهزة الامنية للمحاكمة

2019/10/09 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس كتلة النصر النيابية رياض التميمي على ضرورة الإسراع بالقبض ومحاكمة من تورط باستهداف المتظاهرين والقوات الأمنية.مشددا على اهمية الكشف عن هذه الجهة والتي باستهدافها المتظاهرين والقوات الامنية انما تستهدف العملية السياسية برمتها.

وقال التميمي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "البلاد دخلت في الايام الماضية بأزمة دقيقة نتج عنها تطورات غير مسبوقة ولاتتناسب مع الواقع الديمقراطي والمسار السياسي في البلاد كقطع الإنترنت مثلا والذي اثر سلبيا على عمل الدولة ومؤسساتها إضافة للتأثير السلبي لعمل القطاع الخاص".وأضاف التميمي ان "هذه الإجراءات أعطت صورة سلبية قد تؤثر على الرغبة الدولية بالاستثمار" .وأوضح أن على "البرلمان استكمال التشريعات التي تتناسب والأوضاع التي تشهدها البلاد مع ضرورة حث الحكومة بالإسراع في تنفيذ التزاماتها تجاه شعبها".



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