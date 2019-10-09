المالية تناقش مع البنك الدولي منح رواتب للعاطلين بخمس محافظات عراقية

2019/10/09 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية، الأربعاء، أنها تناقش اتفاقية مع البنك الدولي لمنح رواتب معينة للعاطلين في خمس محافظات عراقية.

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