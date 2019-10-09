2019/10/09 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، على ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري، مبينا ان ذلك سيحسن أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها لتوفير الخدمات.

وقال صالح في بيان صدر خلال استقباله عدداً من شيوخ ووجهاء مدينة الصدر، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، عدداً من شيوخ العشائر والوجهاء في مدينة الصدر".

وأكد صالح ان "العراقيين عازمون على المضي قدماً في مشروع بناء الدولة وواجبنا إجراء إصلاحات ضرورية تؤمن لهم الحياة الحرة الكريمة"، مشددا على "أن التظاهر حق مكفول لكل مواطن شريطة أن يكون سلمياً وبدون إراقة دماء المواطنين والقوات الأمنية أو التجاوز على الممتلكات العامة".

وتابع ان "رئاسة الجمهورية ستدعم تعويض المتضررين والعمل على محاسبة المجرمين والخارجين عن القانون ممن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين".





وشدد على "ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها لتوفير الخدمات وتشغيل العاطلين وتحقيق العدالة الاجتماعية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يشدد على ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يشدد على ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).