البعيجي: مجلس النواب لن يتراجع باتخاذ الاجراءات الاصلاحية الخاصة بمطالب المتظاهرين

2019/10/09 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي ان مجلس النواب لن يتراجع باتخاذ الاجرات الاصلاحية الخاصة بمطالب المتظاهرين.

وقال البعيجي في بيان ان مجلس النواب سيلعب دور كبير بالضغط على الحكومة كونها الجهة التنفيذية من اجل تحقيق اكبر جزء من هذه المطالب محذرا جميع القوى السياسية من مغبة تجاهل مطالب المتظاهرين او العمل على تسويفها لان الجميع ينتظر تحقيق مطالبهم لذلك يجب ان تكون المرحلة المقبلة نهضة بتقديم وتحقيق المطالب والاصطفاف صفا واحدا على تحقيقها.

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