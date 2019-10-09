واع تنشر تفاصيل الحزمة الثانية من قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين والمواطنين

2019/10/09 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية (واع) تفاصيل الحزمة الثانية من قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين والمواطنين وكما يلي:

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