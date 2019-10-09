وزير التخطيط يعلن موافقة مجلس الوزراء على استثناء شركات المقاولات من تعليمات تنفيذ العقود

2019/10/09 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد وزير التخطيط نوري الدليمي، الاربعاء، موافقة مجلس الوزراء على استثناء شركات المقاولات من تعليمات تنفيذ العقود.

وقال الدليمي في بيان لمكتبه تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مجلس الوزراء وافق على مقترح الوزارة بمنح الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ، صلاحية توجيه الدعوات المباشرة لشركات المقاولات لتنفيذ المشاريع ، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".

واضاف ان "الاستثناء الى نهاية السنة المالية ويهدف إلى تلبية الحاجة الملحة في تنفيذ المشاريع المهمة ذات الصلة بحياة المواطنين وتوفير الخدمات".

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