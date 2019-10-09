العراق.. الانترنت من 8 صباحا الى 3 مساءً لتسهيل عمل الدوائر الحكومية

2019/10/09 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الاربعاء، ان خدمة الانترنت ستعمل في العراق فقط من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثالثة مساءً لتيسير عمل الدوائر الحكومية خلال الدوام الرسمي.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الأنترنت سيعمل في العراق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً يوميا، في أيام الدوام الرسمي لتيسير العمل في الدوائر الحكومية".

واضافت، ان "ذلك سيكون مع استمرار الحظر على مواقع التواصل الاجتماعي كافة في العراق".

ويأتي قطع الانترنت منذ اول يوم في التظاهرات وموجة الاحتجاجات التي شهدتها مختلف محافظات العراق والعاصمة بغداد في الاول من الشهر الجاري، كأجراء حكومي للخفض من حدة الشائعات والاخبار المزيفة التي يتم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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