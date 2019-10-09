إيران: نرفض استخدام القوة ضد الدول الأخرى بذريعة مكافحة الإرهاب

2019/10/09 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعربت إيران، في منظمة الأمم المتحدة بالنيابة عن حركة “عدم الانحياز”، عن رفضها للإرهاب بكل أشكاله، مؤكدة أن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تشكل ذريعة لاستخدام القوة ضد الدول الأخرى.ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن علي نسيم فر، مندوب طهران في اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، القول: “حركة عدم الانحياز تدين

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