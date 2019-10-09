2019/10/09 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس انخفضت الليرة التركية قليلا، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون احتمال توغل أنقرة المزمع في شمال شرق سوريا، مع إعلان مساعد الرئيس رجب طيب أردوغان إن القوات التركية ستعبر الحدود “قريبا”.وجاءت تعليقات فخر الدين ألتون، مدير الاتصالات بمكتب الرئيس التركي أثناء الليل في تغريدة مأخوذة من مقال كتبته ونشرته

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع الليرة التركية بالتزامن مع هجوم سوريا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع الليرة التركية بالتزامن مع هجوم سوريا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع الليرة التركية بالتزامن مع هجوم سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).