وزير الزراعة يوجه بتسهيل إجراءات انجاز معاملات تجديد العقود الزراعية لهذه الفئة

2019/10/09 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الزراعة، صالح الحسني، الأربعاء، بتسهيل إجراءات انجاز معاملات تجديد العقود الزراعية للمتعاقدين وفق قانون 35.

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