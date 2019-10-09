لانها في كل رحلاتك .. سما الغربية توفر باص CS2 وبالاقساط المريحة

2019/10/09 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة سما الغربية، الأربعاء، استمرارها ببيع السيارات بنظام النقد والتقسيط لجميع الزبائن.

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