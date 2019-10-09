2019/10/09 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصدر كردي رسمي، اليوم الأربعاء، أن القوات التركية بدأت الدخول إلى شمال شرقي سوريا.وقال المصدر إن “القوات التركية بدأت بالعبور إلى داخل شمال شرقي سوريا، لرد المسلحين الأكراد بعيدا عن حدودها”، من دون أن يفصح عن المزيد من المعلومات.يأتي ذلك، في وقت أعلنت تركيا استكمال استعداداتها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تبدأ بدخول الأراضي السورية وكالة خطوة برس.

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