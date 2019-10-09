في العراق.. الإنترنت موظفٌ حكومي بدوامٍ كامل ويُعطّل يومين

2019/10/09 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق كشفت مصادرٌ حكومية عراقية، اليوم الأربعاء، أن خدمة الإنترنت في العراق، سوف تعمل في وقت الدوام الرسمي فقط، اعتباراً من الساعة 7 صباحاً ولغاية 3 عصراً.وأكّدت […]

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