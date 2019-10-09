مسعود بارزاني لترامب: دماء الكرد أكثر قيمة من المال والاسلحة

2019/10/09 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ان دماء الكرد أكثر قيمة من المال والاسلحة، وذلك في رده على رئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترمب.

وكتب بارزاني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة جاء فيها “عزيزي الرئيس ترمب ، ان شعب كردستان اتبع دائما حقوقه العادلة وقوات البيشمركة هزمت داعش وتشكل جزءًا فعالًا من التحالف ضد الإرهاب، مردفا بالقول إن دماء الكرد أكثر قيمة من المال والأسلحة.

جاء ذلك ردا على تغريدة سابقة لترمب قال فيها ان الكرد قاتلوا الى جانبنا ضد داعش ونحن منحناهم المال والسلاح.

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