أسعار النفط تتراجع بفعل بيانات سلبية وتخوفات تباطؤ الطلب

2019/10/09 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات الأربعاء، مدفوعة بظهور بيانات أمريكية سلبية بشأن المخزونات، وتخوفات من تباطؤ الطلب على الخام.

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