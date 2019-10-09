2019/10/09 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق على اثر صدور قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين كلف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الادعاء العام، بمهام تفتيشية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والدوائر القانونية، بعد صدور قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.وذكر بيان رسمي للمجلس تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “رئيس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يطلق إجراءاته الفورية بإرسال القضاة الى المؤسسات الحكومية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يطلق إجراءاته الفورية بإرسال القضاة الى المؤسسات الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).