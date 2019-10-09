الغيابات تعقد مهمة فريق الشرطة أمام بني سعد في منافسات كأس العراق

2019/10/09 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني فريق الشرطة بكرة القدم من غيابات مؤثرة في المباراة التي سيحل فيها ضيفاً ثقيلاً امام فريق بني سعد على ملعب الإدارة المحلية في محافظة ديالى عصر اليوم الاربعاء ضمن منافسات دور32 لمسابقة كأس العراق لكرة القدم بالموسم 2019-2020 .

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