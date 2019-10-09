وزير الخارجية الإيراني: البعض حاول استغلال مطالب العراقيين خلال التظاهرات

2019/10/09 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، أن البعض حاول استغلال الأحداث الاخيرة في العراق وهموم ومطالب الشعب، لكن العراقيين أحبطوا هذه المخططات بوعیهم.وذكر ظريف على هامش المؤتمر الدولي “الاقتصاد العالمي والحظر” في جامعة الزهراء بطهران: “لقد حاول البعض استغلال هموم الشعب العراقي، بالطبع هم أقلية صغيرة جدًا ولا يمثلون الشعب العراقي”.

وأضاف: “أشعر بأن الشعب العراقي لديه مخاوف وهموم وهم على حق، وقد أعلنت الحكومة العراقية أنها تحاول بكل قدرة معالجة هذه الهموم والمشاكل”.

وتابع، ظريف، أن “الحكومة العراقية اعترفت بأحقية الشعب بمطالبه الشرعية والشعب العراقي بوعيه ويقظته يحول دون استغلال هذه الهموم والمطالب من قبل بعض الأطراف”.

وأكد وزير الخارجية: “نعتقد أن الشعب العراقي هم أصحاب هذا البلد ويجب مراعاة حقوقهم ويرى المسؤولون في إيران ان الشعب العراقي بوعيه ويقظته لا يسمح للآخرين لاستغلال همومه والتي اعترفت بها الحكومة العراقية ايضا.

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