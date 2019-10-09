علاوي يدعو الى الاستفادة من المبالغ المرصودة لمكاتب المفتشين العموميين

2019/10/09 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكّد رئيس المنبر العراقي ​إياد علاوي​، أنّ “قرار ​مجلس النواب العراقي​ بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، خطوة مهمّة للتخلّص من حلقة إداريّة فائضة لا وجوب لها، وتركيز جهود ​محاربة الفساد​ عبر المؤسسات الرصينة والقضاء”.

ودعا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى “الاستفادة من المبالغ المرصودة لتلك المكاتب في معالجة مطالب المتظاهرين المشروعة وتلبية احتياجاتهم”.

وكان قد صوّت ​البرلمان العراقي​ أمس الثلثاء، على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين؛ وذلك خلال جلسة شملت أيضًا التصويت على قرارات عدّة تخصّ الاحتجاجات الّتي تشهدها المحافظات العراقية.

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