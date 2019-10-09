الجامعة العربية تحذر تركيا من التوغل في الأراضي السورية

2019/10/09 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاربعاء في بيان، أن "العملية المزمعة من جانب أنقرة على شمال سوريا تمثل انتهاكا صريحا للسيادة الاخيرة، وتهدد وحدة التراب السوري، وتفتح الباب أمام المزيد من التدهور في الموقف الأمني والإنساني".

واضاف أن "التوغل التركي في الأراضي السورية يهدد بإشعال المزيد من الصراعات في شرق سوريا وشمالها، وقد يسمح باستعادة داعش لبعض قوتها".

وأوضح المصدر أن "التدخلات الأجنبية في سوريا مدانة ومرفوضة أيا كان الطرف الذي يمارسها، وأن المطلوب الآن هو إعطاء دفعة للعملية السياسية بعد تشكيل اللجنة الدستورية، وليس الانخراط في مزيد من التصعيد العسكري".

وأضاف أن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية كان قد أكد في اجتماعه الأخير، الشهر الماضي، إدانة التدخلات الخارجية في عموم سوريا"، مطالباً الجانب التركي بسحب قواته من كافة الأراضي السورية.

كما أكد المجلس رفض أية ترتيبات قد ترسخ لواقع جديد على الأراضي السورية بما لا ينسجم مع الاتفاقات والقوانين الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".

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