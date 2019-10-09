المنتخب الوطني يعلن الجاهزية التامة لملاقاة هونغ كونغ

2019/10/09 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

يواصل المنتخب الوطني استعداداته قبل لقاءه المرتقب مع منتخب هونغ كونغ ، يوم غد الخميس، ضمن في الجولة الثالثة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

وقال علاء عبد الزهرة في تصريحات لموقع الاتحاد العراقي وتابعتها "الغد برس"، ان "الاستعدادات جارية على قدم وساق لمباراة يوم غد الخميس، وفريقنا في اتم الجاهزية لخوض اللقاء المهم الذي يعد الاول بعد رفع الحظر ونحن عازمون على خطف نقاط المباراة".

من جانبه اكد علي عدنان، ان "لاعبي المنتخب الوطني عازمون على تحقيق نتيجة ايجابية نرضي بها الشارع الرياضي ونجلب الفرحة للجماهير العراقية".

يذكر ان المنتخب الوطني سيخوض لقاءا مهما، يوم غد الخميس ، ضد هونغ كونغ على ملعب البصرة الدولي ويسعى لخطف اول ثلاث نقاط له في مشواره بالتصفيات.

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