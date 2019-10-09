نائب عن سائرون: تحالفنا ما زال مصراً على استقالة الحكومة

2019/10/09 | 12:18

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بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019)، إن جميع مطالب المتظاهرين مشر...





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