2019/10/09 | 12:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قال النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019)، إن جميع مطالب المتظاهرين مشر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عن سائرون: تحالفنا ما زال مصراً على استقالة الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
قال النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019)، إن جميع مطالب المتظاهرين مشر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عن سائرون: تحالفنا ما زال مصراً على استقالة الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن سائرون: تحالفنا ما زال مصراً على استقالة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).