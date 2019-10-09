قمعٌ للمُحتَجّين والإعلام في مُظاهرات العراق.. سيناريو الثورة الخضراء في طهران يتكرّر

2019/10/09 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريان جلنار /١٥٠/ قَتيلاً، و/٦/ آلاف مُصاب، حصيلة ليست نهائية لانتفاضَة (تشرين) كما باتَ يُطلق عليها في العراق.انتفاضَةٌ دامَت لأسبوع كامل، منذ الفاتح من (تشرين الأول) الحالي وإلى السابع […]

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