وزير الزراعة يوجه بتسهيل إجراءات انجاز معاملات تجديد العقود الزراعية

2019/10/09 | 12:24

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

وجه وزير الزراعة، صالح الحسني، الأربعاء، بتسهيل إجراءات انجاز معاملات تجديد العقود الزراعية للمتعاقدين وفق قانون 35.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "وزير الزراعة صالح الحسني وجه بتسهيل إجراءات تجديد العقود الزراعية للمتعاقدين المبرمة وفق قانون ( 35 ) لسنة 1983 والإسراع بانجاز معاملات تجديد العقود وبما يضمن حقوق الدولة والفلاحين ودعماً للعملية الزراعية".

وأضاف البيان، أنه "تم اصدار إعماما لمديريات الزراعة في كافة المحافظات عدا مديرية زراعة كركوك بالإسراع وتسهيل إجراءات انجاز معاملات تجديد العقود الزراعية وفقاً للصلاحيات الممنوحة لمدراء الزراعة في المحافظات وبموجب قرار رقم ( 7 ) من قرارات هيئة رأي الوزارة المتخذة في الجلسة الخامسة المقترنة بمصادقة السيد الوزير ، فيما تم أعمامه من قبل الدائرة القانونية التابعة للوزارة لضمان حقوق الدولة والفلاحين واستقرار العلاقات الزراعية".

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