تناول المكسرات قد يسهم في الحد من زيادة الوزن

2019/10/09 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت دراسة جديدة أنه على الرغم من ارتفاع السعرات الحرارية في المكسرات فإن تناول مقدار منها يوميًا قد يسهم في الحد من زيادة الوزن، لا سيما عندما تكون بديلًا عن أغذية ذات فائدة صحية أقل.

وأجرى الباحثون دراستهم على 126 ألفًا و190 من البالغين الأصحاء في منتصف العمر لمدة تراوحت بين 20 و24 عامًا.



وفي البداية كان المشاركون يتمتعون بوزن صحي أو لديهم زيادة طفيفة في الوزن.



وبنهاية الدراسة أصبح نحو 17% من المشاركين يعانون من السمنة.وقال الباحثون في دورية الطب البريطانية إن الأشخاص الذين يزيد مقدار ما يتناولونه من مكسرات إلى نحو 14 غرامًا يوميًا تقل احتمالات إصابتهم بالبدانة بنسبة 3%.



وأضافوا أن تناول الجوز يوميًا بكمية مماثلة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة 15% بينما يرتبط تناول مكسرات مثل الكاجو واللوز بانخفاض احتمالات الإصابة بالسمنة 11%.وقالت الدكتورة ديردري توبايس الأستاذة بكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن والمشرفة على الدراسة إن زيادة نسبة المكسرات في الغذاء اليومي قد تساعد في الحفاظ على وزن صحي بعدة طرق.وأضافت في رسالة عبر البريد الإلكتروني ”احتواء المكسرات على نسبة عالية من الدهون الصحية والألياف يعطي إحساسًا بالشبع لفترة أطول مقارنة بتناول الكربوهيدرات المعالجة وغيرها من الأغذية السهلة الهضم“.ونصحت بتجنب المكسرات المغطاة بالملح أو السكر للحصول على أفضل فائدة غذائية.وتبين أن المشاركين زاد وزنهم بمعدل 0.32 كيلوغرام على نحو سنوي طيلة فترة الدراسة، لكن كل نصف مقدار من المكسرات كان يضاف للغذاء اليومي ارتبط بانخفاض نسب زيادة الوزن.وخلصت الدراسة أيضًا إلى أن إضافة المكسرات إلى الغذاء يوميًا ترتبط بانخفاض بنسبة 4% في احتمالات زيادة الوزن بأكثر من كيلوغرامين أو زيادة الوزن بأكثر من 5 كيلوغرامات كل 4 أعوام.



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