إيران تكتشف حقل غاز ضخم يغطي حاجات طهران لـ16 عاما

2019/10/09 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير الاستكشافات بشركة النفط الوطنية الإيرانية، صالح هندي، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف حقل غاز ضخم في المناطق البرية بجنوب إيران، وفقا لما نقلته وكالة "فارس".

وبحسب ما نقلته الوكالة عن المسؤول الإيراني فإن الحقل يقع على عمق 3900 متر تحت سطح الأرض، ويحتوي على كمية من الغاز تغطي استهلاك سكان العاصمة طهران، التي يبلغ تعداد سكانها 15 مليون نسمة، لستة عشر عاما.

ولم يقدم هندي أية تفاصيل، واكتفى بالقول إن اكتشاف الحقل تم بعد نحو عام من البحث في المناطق الجنوبية، مضيفا أن المدير العام للشركة الوطنية للنفط سيعلن قريبا عن الاكتشاف ويقدم المزيد من التفاصيل.

وتعد إيران من الدول المهمة في مجال الطاقة عالميا، إذ تستحوذ على 27% من الاحتياطيات العالمية من النفط والغاز، بواقع 9% من احتياطي النفط و18% من احتياطي الغاز الطبيعي.

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