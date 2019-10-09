مجلس الانبار يجتمع ويهمل “قرار تجميده”

2019/10/09 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الانباركشف عضو مجلس محافظة الأنبار، عذال الفهداوي، عن استمرار عمل المجلس.وقال الفهداوي لـ”كلكامش” إن “المجلس ما زال يتمتع بكافة صلاحياته وتشريعاته القانونية”، مضيفاً أن “المجلس عقد جلسته اليوم برئاسة رئيس مجلس المحافظة ونائبيه وبحضور ٢١ عضوا”.واوضح الفهداوي أن “قرار تجميد عمل مجالس المحافظات، الذي صوت عليه مجلس النواب، لا يسري إلا بتشريع قانون يصادق عليه المجلس”، لافتا إلى أن “قرار التجميد لا يهمنا كأعضاء بقدر ما سينعكس سلبيا على أهالي المحافظة”.وكان مجلس النواب صوت على قرار تجميد عمل مجالس المحافظات لحين إجراء الانتخابات القادمة

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