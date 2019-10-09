اكتشاف حقل غاز ضخم يغطي حاجات طهران لـ16 عاما

2019/10/09 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير الاستكشافات بشركة النفط الوطنية الإيرانية، صالح هندي، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف حقل غاز ضخم في المناطق البرية بجنوب إيران، وفقا لما نقلته وكالة "فارس".

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