الأسهم الأوروبية تهبط بفعل التجارة والانفصال البريطاني

2019/10/09 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الأسهم الأوروبية وسط تعاملات هادئة يوم الأربعاء مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قبل مفاوضات تجارية مهمة بين البلدين، كما تضررت المعنويات بسبب الضبابية التي تكتنف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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