عبدالخالق حسين - لتكن تظاهرة البصرة السلمية نموذجاً يحتذى به

2019/10/09 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالخالق_حسين بعد أن نشرتُ مقالين عن التظاهرات الاحتجاجية التي اجتاحت العراق منذ 1/10/2019، ومعارضتي لاستخدام العنف فيها بسبب اختراقها من قبل المندسين المخربين من مختلف الجهات المعادية التي لا تريد الاستقرار للعراق، اتهمني البعض بأني ضد التظاهرات، سواءً كانت سلمية، أو غير سلمية، وأني أدافع عن الحكومة الفاسدة، معاذ الله! أود أن أؤكد مرة أخرى أني لست ضد المظاهرات السلمية، فهي حق مشروع يكفله الدستور العراق......

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