ضياء الشكرجي - المصلون متوضئين بدماء شعبهم

2019/10/09 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي متديّنون جدا، وأتقياء جدا جدا، لا يتركون الصلاة، ولا يشربون الخمر، ويصرون ألا يصلوا إلا وهم على وضوء صحيح بمعاييرهم، ولا يصح وضوؤهم إلا بدماء شعبهم.هذه إنجازاتكم منذ 2003:سيّستهم الدين.لغّمتم الدستور.اعتمدتم المحاصصة الطائفية، والعرقية، والحزبية.تحاصصتم حتى في ثروة الوطن.أشعلتم نار الفتنة الطائفية، ووضعتم العراق على حافة الحرب الطائفية.تاجرتم بالدين والمذهب والمرجعية والمقدسات والشعائ......

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