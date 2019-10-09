2019/10/09 | 12:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ضياء_الشكرجي متديّنون جدا، وأتقياء جدا جدا، لا يتركون الصلاة، ولا يشربون الخمر، ويصرون ألا يصلوا إلا وهم على وضوء صحيح بمعاييرهم، ولا يصح وضوؤهم إلا بدماء شعبهم.هذه إنجازاتكم منذ 2003:سيّستهم الدين.
لغّمتم الدستور.
اعتمدتم المحاصصة الطائفية، والعرقية، والحزبية.
تحاصصتم حتى في ثروة الوطن.
أشعلتم نار الفتنة الطائفية، ووضعتم العراق على حافة الحرب الطائفية.
تاجرتم بالدين والمذهب والمرجعية والمقدسات والشعائ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ضياء الشكرجي - المصلون متوضئين بدماء شعبهم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لغّمتم الدستور.
اعتمدتم المحاصصة الطائفية، والعرقية، والحزبية.
تحاصصتم حتى في ثروة الوطن.
أشعلتم نار الفتنة الطائفية، ووضعتم العراق على حافة الحرب الطائفية.
تاجرتم بالدين والمذهب والمرجعية والمقدسات والشعائ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ضياء الشكرجي - المصلون متوضئين بدماء شعبهم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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