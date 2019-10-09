2019/10/09 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الجبار_نوري الحديث عن العدالة الأجتماعية من الناحية النظرية بمقارباتها البورجوازية وأهم منظريها في فلسفة الأخلاق الذين يعتمدون المقبولات الأربعة ( الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة ) والتي تشكل العدالة الأجتماعية أحدى أضلاعها المهمة ومن نظريات منظري البورجوازية : نظرية ( جون رولس) Theory of gustice التي نُشرتْ عام 1971 يعتبر " العدالة الأجتماعية " فكرة فلسفية لا سياسية ، أنها تعتمد الوثائق الأممية للأمم المتحد......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبد الجبار نوري - العدالة الأجتماعية / مقاربة معرفية للمفهوم ومآلات النموذج العراقي؟!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبد الجبار نوري - العدالة الأجتماعية / مقاربة معرفية للمفهوم ومآلات النموذج العراقي؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).