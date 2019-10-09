العراق يطمئن السفراء العرب ويؤكد حمايتهم وعودة الحياة الطبيعية

2019/10/09 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : عقد وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اجتماعاً مع السفراء العرب المُعتمَدين لدى بغداد بحُضُور وزير الداخليّة ياسين الياسري.وتطرّق الوزير الحكيم إلى عدد من القضايا المحلّية، والتطوُّرات الأخيرة، علاوة على الأزمات التي تُعاني منها بعض الدول في المنطقة العربيّة.ودعا وزير الخارجية إلى أهمِّية تنسيق المواقف العربيّة إزاء التحدِّيات التي ...

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