مجلس القضاء الاعلى يكلّف الادعاء العام بمهام تفتيشية بالوزارات

2019/10/09 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : اعلن مجلس القضاء الاعلى، الاربعاء، عن تكليفه الادعاء العام بمهام تفتيشية في الوزارات، مبينا ان ذلك جاء بعد الغاء مكاتب المفتشين العموميين.وقال المجلس في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان كلف الادعاء العام، بمهام تفتيشية للوزارات والجهات غير المرتبطة ...

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