المركزي للاحصاء: ازدياد عدد الفنادق ومجمعات الايواء في العراق الى 1666 مرفقا لعام 2018

2019/10/09 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : اعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأربعاء، عن ازدياد عدد الفنادق ومجمعات الايواء في العراق الى 1666 مرفقا لعام 2018.وقال الجهاز في تقرير له، إن “عدد الفنادق ومجمعات الايواء السياحي ما عدا إقليم كردستان بلغ 1666 مرفقا سياحيا لسنة 2018 بنسبة زيادة مقدارها 3.0% عن سنة 2017’، مبينا أن ‘عدد ...

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