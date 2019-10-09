روحاني: تركيا لديها كل الحق للقلق بشأن حدودها الجنوبية

2019/10/09 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاربعاء، تركيا إلى ضبط النفس وتجنب أي عمل عسكري في شمال سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن روحاني قوله "تركيا لديها كل الحق للقلق بشأن حدودها الجنوبية.



نرى أنه ينبغي اتباع مسار سليم لإزالة هذه المخاوف...



على القوات الأمريكية أن تغادر المنطقة...



يتعين على الأكراد في سوريا...



مساندة الجيش السوري".

وقال روحاني "يجب على الكرد والذي هم سوريون في الأساس الوقوف إلى جانب الجيش السوري والسماح له بالدخول إلى مناطقهم وأن يخرجوا القوات الأمريكية من منطقتهم".

وأضاف الرئيس الايراني" يجب تبديد مخاوف الحكومة التركية من حدودها الجنوبية والحل الوحيد هو الانسحاب الأمريكي ودخول الجيش السوري الى المنطقة"

واشار الى ان المشكلة الأساسية في سوريا اليوم ليس شرق الفرات بل الإرهاب في إدلب ونأمل بتعاون الدول الأخرى وخاصة تركيا لكي لا نواجه مشكلة جديدة في المنطقة.

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