سرايا الخراساني ترد على اتهامها بقتل وقمع المتظاهرين في بغداد والمحافظات

2019/10/09 | 12:49

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بغداد اليوم- بغداد

علقت سرايا الخراساني، إحدى فصائل الحشد الشعبي، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019)، على اتهامها بقمع وقتل المتظاهرين في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، التي شهدت احتجاجات شعبية.

وقال القيادي في السرايا هادي الجزائري، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة، المنتمية الى محور الشر الأميركي– الصهيوني، تنشر شائعات كاذبة على ان سرايا الخراساني قامت بقمع المتظاهرين، وهذه الانباء كاذبة، فنحن نتواجد ونمسك الحدود العراقية – السورية، وواجبنا في الوطن هو حفظ سور العراق".

وأكد الجزائري: "لن نشارك في قمع الاحتجاجات الشعبية، بل نحن مؤيدون لهذه الاحتجاجات ولا يعلو صوتنا على صوت المرجعية او الشعب العراقي، خصوصا ان التظاهرات كانت سلمية وتهدف الى العدالة الاجتماعية".

وشهدت العاصمة بغداد وبعض المحافظات في الأول من تشرين الأول الجاري تظاهرات غاضبة للمطالبة بالخدمات واصلاح القوانين الانتخابية فضلا عن المطالبة بإنهاء عمل مجالس المحافظات، في حين رافقت الاحتجاجات اعمال عنف تسببت بمقتل ما لا يقل عن 100 شخص بين المتظاهرين والقوات الأمنية، طبقا لإحصائيات رسمية والتي اشارت الى ان عدد المصابين تجاوز الـ 3 آلاف ".

وعلى إثر ذلك أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اتخاذ جملة من الاصلاحات وتوعد بإجراء تغيير وزراي فيما طالب مجلس النواب بمنحه صلاحيات أوسع، ودعا الى اكمال التشكيلة الوزارية ".

وبموازاة ذلك طالب رئيس الجمهورية برهم صالح مساء الاثنين الماضي بإجراء تعديلات او تغيير قانون انتخابات مجلس النواب، فيما دعا الى الاسراع بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، معتبرا في الوقت ذاته ان استخدام العنف او القوة باستهداف المتظاهرين او القوات الأمنية امر غير مقبول ".

بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس مجلس ديالى علي الدايني، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019)، عن استحصال الموافقات الرسمية على عودة 4 آلاف نازح إلى مناطقهم المحررة داخل المحافظة.

وقال الدايني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "جرى استحصال الموافقات الرسم

بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019)، إن جميع مطالب المتظاهرين مشروعة، فيما أكد إصرار تحالفه على اقالة حكومة الحكومة الحالية بجميع وزرائها.

وذكر فاخر في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "الحكومة ع

بغداد اليوم- بغداد

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019) ان البعض حاول استغلال الأحداث الاخيرة في العراق وهموم ومطالب الشعب لكن العراقيين أحبطوا هذه المخططات بوعیهم، على حد تعبيره.

وذكر ظريف على هامش المؤتمر ا

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