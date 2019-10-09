لقطات طريفة لطفلة تستخدم قدمها لحمل زجاجة الحليب – فيديو

2019/10/09 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر موقع لايف ليك، لقطات طريفة لطفلة صغيرة تسخدم إصبع قدمها لحمل زجاجة الحليب لإطعام نفسها في مدينة ووهو بمقاطعة آنهوي شرق الصين.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقه ووالد الطفلة التي تبلغ من العمر عامًا واحدا، والتي تحمل اسم Cochlea وهي تميل ساقها اليمنى إلى أعلى وتستخدم إصبعها الكبير لحمل الزجاجة أثناء شرب الحليب داخلها.

وراحت الطفلة الصغيرة التي كانت نائمة على السرير تشرب الحليب بطريقة مرحة مستخدمها ساقها وراحت تلعب بيدها.

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