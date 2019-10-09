استجابة لمطالب المتظاهرين.. إقالة رئيس وحدة إدارية في ذي قار

2019/10/09 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قار أعلن مجلس قضاء الدواية، الاربعاء، عن إقالة قائممقام القضاء، فليح حسن، إستجابة لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا خلال الايام القليلة الماضية.وصوت مجلس القضاء الذي عقد جلسته الاثنين الماضي وباجماع الاعضاء على اقالة القائممقام من منصبه.وأكد المجلس أن “قرار الإقالة جاء استجابة لمطالب المتظاهرين الذين احتجوا امام القائممقامية خلال الايام الماضية والتي رافقت تلك الاحتجاجات في القضاء اعمال عنف ومحاولات لحرق المجلس البلدي والقائممقامية، حيث طالب المحتجون باقالة القائممقام”.وشهدت ذي قار أيضا احتجاجات واسعة انتهت بحرق مقرات الاحزاب وعدد من المباني الحكومية وسط سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

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